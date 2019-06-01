موعد مباراة الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمتابعة المستمرة حول المباراة

مباراة العودة اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 وهي نتيجة تخدم نادي الترجي صاحب الأرض اليوم، حيث يكفي الترجي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل الفوز بالبطولة بشكل مباشر

الترجي والوداد

هل تكون البطولة الرابعة لنادي الترجي أم البطولة الثالثة لنادي الوداد، حيث فاز الترجي بثلاثة بطولات آخرها 2018 العام الماضي، وحصل على الوصافة في أربعة مرات، بينما الوداد المغربي فاز بالبطولة في مرتين وحصل على الوصافة مرة واحدة، تابع لايف مباراة الترجي والوداد.

الترجي والوداد

بتوقيت المغرب تنطلق المباراة اليوم الساعة 9:00 مساءًا، وبتوقيت تونس تنطلق المباراة الساعة 10:00 مساءًا، وبتوقيت القاهرة الساعة 11:00 مساءًا، مباراة العودة اليوم، على الملعب الأولمبي برادس الحكم باكاري غاساما، تعليق عصام الشوالي وجواد بده ونوفل الباشي وعبد العزيز بنيج، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، 2