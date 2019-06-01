الآن: نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم وبكاري جاساما يطلق صافرته بعد توقف دام أكثر من ساعة

نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم، يسدل الستار اليوم على بطولة دوري أبطال افريقيا بمباراة الاياب من النهائي حين يحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على ستاد رادس معقل فريق الترجي والشاهد على تتويج الفريق العام الماضي أمام الأهلي، حيث ينتظر الكثير من الجماهير ما ستسفر عنه مباراة الليلة ومن سيرفع الكأس القارية ويُكتب اسمه بطلا للقارة في هذا الموسم.

مباراة الترجي والوداد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش حيث ستنقل على العديد من القنوات لاسيما قناة بي ان سبورت HD1 وأيضا HD2 بتعليق الشوالي وجواد بدة ونوفل باشي، ويسعى الترجي للمحافظة على النتيجة الايجابية التي حققها خارج الديار في الأسبوع الماضي وهى التعادل بهدف لكل فريق حيث يكفيه التعادل السلبي للفوز بمجموع اللقائين.

مباراة الوداد والترجي

ويحاول مدرب الفريق المستضيف الليلة تعويض غيابات الفريق عن اللقاء بسبب الانذار الذي تحصل عليه لاعبوه في الذهاب حيث ينوي الاعتماد على رامي الجريدي في حراسة المرمى بدلا من معز بن شريفية ويلعب سعد بقير بديلا للشعلالي، ويعوض غياب شمس الدين الذوادي اللاعب اليعقوبي فهل تنجح هذه الاختيارات للقاء الهام.

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نتيجة مباراة الوداد والترجي

وكان الاتحاد الافريقي قد قرر ايقاف حكم مباراة الذهاب المصري جهاد جريشة 6 أشهر بسبب ما وصفه “بسوء الآداء” بعد الغاؤه لهدف أحرزه فريق الوداد بداعي لمسة اليد بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

واعتذر فوزي لقجع عن الحضور لمباراة الليلة لدعم الوداد بسبب ظروف طارئة خاصة به حيث اعتاد على الحضور في المواجهات السابقة بسبب دعمه الشديد للفرق المغربية كونه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

وتحدث عبداللطيف نصير لاعب ومدافع الوداد على أن لاعبي فريقه تداركون الأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة الأولى وجاءوا للفوز على الترجي في أرضه بالرغم من كون المباراة صعبة على الفريقين.