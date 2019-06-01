نتيجة مباراة الترجي والوداد الرياضي المغربي نهائي دوري ابطال افريقييا وأهم احداثها

توج نادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف سجله يوسف البلايلي في الدقيقة 43، وتوقف المواجهة بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني تماماً بعد إلغاء حكم المباراة هدفاً للوداد البيضاوي واكتشاف تعطل تقنية الفار المستخدمة في ملعب رادس، ليلجأ الحكم إلى إيقاف اللقاء لمدة 45 دقيقة قبل أن يقرر نهايتها بفوز الترجي بهدف البلايلي.

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ملخص مباراة الترجي والوداد نهائي افريقيا

تشكيلة الترجي الرسمية لمواجهة الوداد .. رامي الحريدي حارس العرين، سامح الدبرالي، ايمن بن محمد، محمد اليعقوبي، خليل شمام بالدفاع ، وفي المنتصف فرانك كوم، كواليبالي، سعد بكير، أنيس البدري، وفي الهجوم الخنيسي والبلايلي كما كان متوقعاً.

جاءت تشكيلة الوداد الرسمية أمام الترجي كالتالي: التاكتاوتي حراسة المرمى، والرباعي عبد نوصير، أيوب العملود، محمد الناهيري، إبراهيما كومارا في الخط الخلفي للوداد، وفي وسط الميدان جبران، السعيدي، وليد الكرتي، بديع أووك، وفي المقدمة الحسوني والحداد.

الوداد يهاجم خارج الديار بقمة لتسجيل هدف التقدم الذي يساوي وزنه ذهباً في حال انتهت المباراة بفوز الفريق المغربي، وتشير نتيجة مباراة الوداد والترجي الآن إل التعادل السلبي.