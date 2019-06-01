موعد مباراة الترجي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتابعة الأخبار العاجلة

الترجي والوداد نادي الترجي التونسي يستضيف اليوم نادي الوداد المغربي، في نهائي عربي خالص، ونادي الترجي التونسي فاز بثلاث نسخ من دوري أبطال أفريقيا، بينما نادي الوداد فاز في نسختين فقط بدوري الأبطال، ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات، ونادي الترجي يستفيد من عامل الأرض والجمهور، ويكفيه التعادل السلبي فقط

الترجي ضد الوداد

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت بعض الجدل التحكيمي واللجوء لحكم الفار أكثر من مرة، ونرصد معكم كل جديد، يمكنكم الدخول ومتابعة التقارير العاجلة حول المباراة

الترجي ضد الوداد

بتوقيت المغرب تنطلق المباراة اليوم الساعة 9:00 مساءًا، وبتوقيت تونس تنطلق المباراة الساعة 10:00 مساءًا، وبتوقيت القاهرة الساعة 11:00 مساءًا على الملعب الأولمبي برادس والتحكيم باكاري غاساما والتعليق عصام الشوالي، وتنطلق المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى والثانية.