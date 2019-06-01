موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بمشاركة “محمد صلاح” في نهائي دوري أبطال أوروبا والتوقيت فى الدول...

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بمشاركة “محمد صلاح” موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في النهائي المرتقب فى الشامبيونزليج بين ليفربول وتوتنهام تقام مباراة نهائي الأحلام في التشامبيونزليج أو دورى أبطال أوروبا يوم السبت 1/6/2019، ويستضيف ملعب أتليتكو مدريد واندا ميتروبوليتانو المباراة النارية والحماسية بين كبار الدوري الإنجليزي ليفربول وغريمه توتنهام، ويأمل ليفربول فى حسم اللقب المنتظر الذي غاب عن غرفة بطولاته لمدة كبيرة، فيما يطمح توتنهام فى إنهاء مغامرته وتحقيق اللقب وإسعاد جماهيره كما سوف نتابع معكم مباراة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وتوتنهام نهائى إنجليزى فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام، وتوقيت مباراة ليفربول وتوتنهام بجميع الدول تقام مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا أو نهائي الأحلام بين كبيرى البريميرليج الريدز والسبيرز، ويخوض الفريقان النهائي كبير بعد ماراثون ومشوار تكتيكي لكل فريق، حيث حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية أمام نظيره برشلونة فى نصف النهائى، فيما وصل توتنهام بشق الأنفس بفوز تاريخى على أياكس في هولندا بنتيجة 3-2 فى مباراة شهدت هدف التأهل فى الثوانى الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائى التشامبيونز ليج

تقام مباراة دورى أبطال أوروبا ونهائي الأحلام بين فريقى ليفربول وتوتنهام يوم السبت 1/6/2019، وتنطلق. المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بالتوقيت الدولي جرينتش وتنقل قناة beIN SPORTS HD 1 المباراة بتحكيم الحكم: دامير سكومينا.

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ماذا بانتظار محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام؟

نقدم اليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجاناً| قنوات تذيع ماتش ليفربول فى نهائى دورى ابطال اوروبا | ماهي قنوات ماتش صلاح في نهائي الأبطال

موعد مباراة ليفربول Vs توتنهام فى كل البلدان :

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التوقعات النارية لنهائي أوروبا ليفربول وتوتنهام.. هل يتفوق على ألقاب برشلونة وبايرن؟