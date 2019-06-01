سيد عبدالحفيظ بعد توقف مباراة الوداد والترجي: "نفس الفريقين والحكم ظلوا الأهلى والأن يطالبون بالعدل"

كتب: أحمد أبوعقيل

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي تعليقاً على أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المعربي قائلا:" بنفس الحكم ونفس الفرقتين والوقت متوقف والمطالبه بالعدل.

وتوقفت مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى الدقيقة 59، بعد وجود اعتراضات من جانب الفريق المغربى على الغاء حكم اللقاء باكارى جاساما لهدف التعادل لوجود تسلل.

كشف تقارير تليفزيونية عن أن هناك عطل فى جهاز تقنية "var" وافتقاد الجهاز قطعة أساسية هو وراء عدم لجوء حكم المباراة للتأكد من صحة الهدف، كما نشب اشتباك بين فوزى البنزرتى المدير الفنى لنادى الوداد المغربى مع أحد مسئولى نادى الترجى التونسى.

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وأضاف عبد الحفيظ على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة تويتر:"واين العدل لفرقين ظلموا الاهلي ف أخر نسختين وبنفس الحكم،استقيموا يرحمكم الله".

ورفض لاعبو الوداد استكمال اللقاء مطالبين حكم اللقاء باللجوء لتقنية الفيديو "VAR"، للتأكد من صحة اللعبة، ولكن لم يتجه الحكم لمشاهدة اللعبة، وهو ما تسبب فى وجود حالة من الهرج والمرج داخل أرضية الملعب، خاصة مع اقتحام أحد جماهير الترجي للمباراة.