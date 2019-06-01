عاجل| أحمد أحمد يتدخل لحل أزمة توقف مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب: إسلام حجازي

تدخل الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل حل أزمة المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، بعدما لغى حكم المباراة بكاري جاساما هدفًا صحيحًا للوداد في المباراة.

ودخل أحمد أحمد إلى الملعب الأولمبي برادس، لحل الأزمة واستكمال المباراة، خاصة بعد وقوف لاعبي الوداد وعدم استكمال المباراة، بسبب الهدف الذي ألغاه الحكم ورفض عدم اللجوء لتقنية الفيديو.

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