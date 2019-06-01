فضيحة.. "الفار" معطل في نهائي أفريقيا بعلم بكاري جاساما

كتب: حسين غريب
قال عصام الشوالي المعلق التونسي أثناء التعليق على مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إن تقنية الفيديو الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.
وأوضح الشوالي أثناء التعليق على اللقاء أن جاساما استقر على بدء اللقاء رغم تعطل تقنية الفار، وهو ما وضع الحكم في ورطة بعد طلب لاعبي الوداد اللجوء للفار في أحد الكرات التي احتسبت هدفا وألغيت بداعي التسلل.
وأكد حديث الشوالي معلق قنوات بي ان باللغة الفرنسية أيضا، مشددا على أن تقنية الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.
رفض بكاري جاساما حكم مباراة...
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