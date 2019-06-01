كتب: هادي المدني
صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي، بأن توتنهام يعد أصعب قليلًا من أياكس أمستردام كونه فريق انجليزي، كما اعتبر ترشيح فريقه للفوز بدوري الأبطال لا يضمن التتويج.
وقال محمد صلاح في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "أكيد متحمسين للغاية للمشاركة في النهائي الثاني على التوالي، اليوم لدينا خبرات أفضل أتمنى أن تساعدنا على تحقيق الفوز."
وتحدث عن النهاية المبكرة للموسم المحلي، والانتظار حتى دوري الأبطال: "خضنا خلال فترة التوقف الماضية فترة إعداد قصيرة في إسبانيا، لكنها كانت مفيدة بالنسبة لنا."
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كانت هذه تفاصيل خبر صلاح: توتنهام أصعب قليلًا من أياكس.. وترشيحات الفوز لا تضمن التتويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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