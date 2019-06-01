شاهد هدف الترجي في مرمي الوداد المغربي بتعليق عصام الشوالي في النهائي الإفريقي

كتب: أحمد أبوعقيل

تقدم نادي الترجي التونسي بهدف في نهاية الشوط الأول في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي على ملعب رادس في تونس.

مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل (1-1)، ليصبح الفريق المغربي مطالباً بتحقيق الفوز خارج ملعبه أو التعادل بنتيجة أكبر من (1-1) لمعانقة اللقب، بينما يكفي الترجي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.