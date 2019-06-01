شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجنة المدربين باتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم بتشكيل لجنة للمدربين بالاتحاد ، لأول مرة منذ نجاح المجلس الحالى .

وتتكون اللجنة من سيف العربى رئيسا، عويس عبد النبى نائبا له ، أحمد عبد الغفار مقررا ، وفى العضوية كل من صلاح رشدى، إيهاب البرى، محمد شافعى، حسنى الغندور، مروة صلاح، بالإضافة إلى اسماعيل مهران

ومن المقرر أن تبدأ اللحنة مهام عملها رسميا ، بعد أن تم تشكيلها حديثا

يذكر أن التايكوندو يشارك فى بطولة العالم للناشئين بأوزبكستان اغسطس القادم بمنتخب تحت 14 سنة