أمير توفيق لسوبر كورة: بضعف أمام الفخدة الضانى والنفسنة دلوقتى فى ليفل الوحش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفقات تاريخية هكذا وصفت جماهير الأهلى صفقات فريقها فى الميركاتو الشتوى الماضي ، والذي أداره أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات، والذى تولى المسئولية فى وقت صعب شهد تراجع نتائج الأهلى بشكل كبير فى الدور الأول، إلا أنه نجح فى إبرام العديد من الصفقات الهامة، والتي يعد أبرزها التعاقد مع رمضان صبحي وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود وحيد والأنجولي جيرالدو وأخيراً حمدي فتحى.

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