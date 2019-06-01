سوبر كورة.. إنفوجراف.. كل ما قدمه خالد جلال فى فترة ولايته الأولى مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلط "سوبركورة" الضوء من خلال الإنفو جراف التالى على أبرز ما قدمه خالد جلال مع الزمالك فى ولايته الأولى الذى حقق فيها لقب كأس مصر. لمشاهدة الإنفوجراف وكل ما قدمه خالد جلال مع الزمالك اضغط هنا..

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