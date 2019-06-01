فيديو.. جروس يختص سوبر كورة برسالة جماهيرية أخيرة للزملكاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الراحل عن قيادة الزمالك، سوبر كورة، لتوجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعدما رحل اليوم الجمعة عن قيادة الفريق الأبيض عقب نهاية عقده بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدورى الممتاز. لمشاهدة رسالة جروس الجماهيرية عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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