شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سموحة يطلب ضم شادى حسين من سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تلقى عرضا رسميا من نادى سموحة من أجل التعاقد مع شادي حسين مهاجم الفريق وأحد هدافيه.

وأشار البطاوي إلى أن النادى تلقى العرض بشكل رسمي من نادي سموحة، وسوف يتم دراسة العرض وفقا للمبلغ المالي الذي سيعرضه نادي سموحة من أجل التعاقد مع الهداف التاريخي للنادي.

Advertisements

وأضاف البطاوى:"ندرس الأمر من كل جوانبه وفي انتظار العرض المالي المقدم من نادي سموحة، حيث أنه يوجد عروضا أخرى للاعب لاسيما وأن شادي حسين من العناصر الأساسية وهام جدا فنيا للفريق، ولن يتم التفريط فيه إلا إذا كان العرض المالي مغري جدا".