شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عن فريقه في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، التي ستقام بعد غد الإثنين، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز.

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وكشف مصدر مقرب من اللاعب إنه يعاني من إصابة في أنكل القدم ما أدي إلى استبداله فى اللقاء الماضى أمام الإنتاج الحربي بالدوري بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأوضح المصدر ذاته إن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب تلك الإصابة.