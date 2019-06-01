شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: سأكمل علي ما بدأه جروس.. والزمالك سيتوج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد جلال المدير الفني العائد لقيادة الزمالك علي عقد جلسة مع اللاعبين علي هامش أول تدريب للأبيض تحت قيادته بعد توليه المسئولية الفنية للفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس الذي انتهي عقده اليوم الجمعة.

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وقال خالد جلال للاعبي الزمالك:"سنكمل في عملنا علي ما بدأه جروس مع الفريق، أنتم أفضل لاعبين في الدوري المصري، عليكم التركيز في المرحلة المقبلة وستتوج في النهاية بلقب الدوري بالعمل والاجتهاد".

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، بعد غد الإثنين، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.