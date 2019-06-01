شغل احتراف مش هز اكتاف.. شاهد لماذا رفض جروس التوقيع على قميص الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عدم التوقيع على قميص الفريق الأبيض خلال مغادرته اليوم لمقر نادى الصيد فى الدقى عقب نهاية عقده بعد التعادل فريقه مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

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