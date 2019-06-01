حصاد اليوم الرياضي 31/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 31/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، حيث نرصد لكم في السطور القادمة حصاد اليوم الرياضي .. استبعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة من كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". استفسر محمود الخطيب، رئيس الأهلى، من المستشار حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للنادى عن تطورات أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، لاعب الفريق السابق. Advertisements رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف أسفرت جلسة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع خالد جلال المدير الفنى العائد لقيادة الفريق الأبيض خلفا للسويسرى جروس عن التشكيل النهائى للجهاز المعاون لجلال. تقدمت لجنة الحكام المصرية بتظلم جديد إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه لمدة ستة أشهر على الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة. إحالة عدد من المسئولين بمراكز الشباب للتحقيق للتقصير فى العمل.. صور شكلت وزارة الشباب والرياضة لجان متابعة، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، لإجراء زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم.

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