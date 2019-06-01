شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : مجاملة الأهلي في بداية الموسم سبب أزمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم أمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أن الأزمة التى تتواجد حاليا بجدول مواعيد مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب مجاملة الجبلاية لفريق الأهلي فى بداية الموسم عند مشاركته في دوري ابطال افريقيا . وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن جميع الاندية المصرية تنظير الى مصلحتها دون الجميع وهذا الامر أدى الازمة الحالية . Advertisements وأشار حازم أمام أن الاهلى و الزمالك يستغلون القوة الجماهيرية الكبيرة للضغط على المسئولين فى تأجيل بعض المباريات هذا الموسم فى بطولة الدورى الممتاز .

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