شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز مديرا فنيا للشرقية بعد فشل المفاوضات مع طارق زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدي عزت رئيس نادي الشرقية تعاقده رسميا مع محمد فايز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد فشل المفاوضات مع طارق زين. Advertisements ومن المنتظر أن يقوم فايز بالتوقيع على عقود تدريب الشرق خلال الساعات القليلة المقبل، بعد الجلسة التي سيعقدها مع رئيس النادي وشادي مسعد المشرف على الكرة. ومنح رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية المدير الفني الجديد الحق في اختيار الجهاز المعاون له. ويلعب فريق الشرقية في القسم الثالث، بعدما فشل في الصعو لدوري الدر جة الثانية حيث احتل المركز الرابع في مجموعة الترقي.

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