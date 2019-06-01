شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك الجديد كامل العدد فى أول مران باستثناء مدرب الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر جهاز الزمالك الجديد بقيادة خالد جلال، كامل العدد، في أول مران للفريق الذي أقيم مساء الجمعة، باستثناء مدرب الأحمال التركي ميرك الذي يعمل جهاز الفريق الإداري علي إنهاء ورق استقدامه للقاهرة.

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وقاد الجهاز المكون من:"خالد جلال المدير الفني، نبيل محمود المدرب العام، تامر عبد الحميد دونجا وأمير عزمي المساعدان، خالد متولي مدرب الحراس المؤقت"، مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الإثنين في اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدوري.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن الجهازين الطبي والإداري لم يطرأ تغيير بهما وتواجدا في مران الفريق الأبيض بعد رحيل السويسري جروس عن قيادة الأبيض وتولي جلال المسئولية الفنية عقب نهاية عقد جروس.