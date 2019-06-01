شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سموحة يجدد لحسام حسن لقيادة الفريق في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، بتجديد عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن في الموسم المقبل ، بشكل رسمي . وعقد رئيس النادي جلسة مع حسام حسن وابراهيم حسن مدير الكرة ورضا البلتاجي رئيس قطاع الناشئين في النادي السكندري لتوقيع عقود التجديد مع الفريق . Advertisements يذكر أن ، سموحة قد ضمن البقاء في بطولة الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة السابقة ، ويستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الجولة الاخيرة بالبطولة .

حسام حسن

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