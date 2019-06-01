خالد جلال يقود مرانه الأول كمدرب للزمالك بعد رحيل جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
قاد خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريب الأول للفريق الأبيض استعدادا لمباراة حرس الحدود.
ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود، مساء يوم الاثنين المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المران شهد تواجد أفراد الجهاز المعاون له باستثناء مدرب الأحمال التركي ميرك الذي يعمل جهاز الفريق الإداري علي إنهاء ورق استقدامه للقاهرة.
وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية استعدادا للمباراة المقبلة أمام الحرس التي ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية.
وعقد جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين علي هامش التدريب الأول له اليوم بعد توليه المسئولية الفنية للفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس الذي انتهي عقده مؤخرا.
ورغم التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، أعلن نادي الزمالك رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميًا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الجاري، حيث قرر رئيس النادي عدم التجديد له.
وقرر الزمالك تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق بدايةً من اليوم الجمعة، على أن يقوم بتشكيل الجهاز الفني بالكامل لقيادة الفريق في المباريات المقبلة بالدوري المصري وكأس مصر.
وكان جروس (65 عاما) تولى قيادة الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري، وخاض مع الأبيض 53 مباراة في جميع المسابقات، محققًا الفوز في 31 لقاء والتعادل في 15 مباراة مقابل 7 هزائم.
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