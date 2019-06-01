مدرب المنتخب يعلق على قرار استبعاد عبد الله جمعة من قائمة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن قرار إعلان قائمة المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا كان في يد المدرب خافير أجيري، لافتا أن يحترم وجهة نظره في جميع الاختيارات.

وقبل أيام، أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وضم أجيري 25 لاعبا في القائمة النهائية للانضمام في معسكر مغلق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتي تنزانيا وغينيا يومي 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة، والذي شهد استبعاد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك.

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وأضاف رمزي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة time sports"، أنه يدعم قرار الجهاز الفني للمنتخب المصري ولا يحق له الخروج ليعلق على تلك القرارات فلابد أن يكون دائما داعما لها.

وأوضح، أن عبد الله جمعة لاعب مميز جدا، لكنه يحترم الجهاز الفني للمنتخب في جميع اختياراته للقائمة المستدعاة.

وأشار إلى أن علاقته ممتازة مع جميع اللاعبين ولا توجد أي مشاكل مع لاعب من الذين تم استبعادهم من القائمة الأخيرة للمنتخب.

وأتم:" عبد الله جمعة تدرب معي حين كنت مدربا لفريق إنبي وقتها كان عمره 17 عاما، وبعدها خاض تجربة احتراف في ألمانيا قبل العودة لمصر".