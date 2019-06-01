الزمالك يفقد لاعب وسطه أمام حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يغيب محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عن الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد المكس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني من إصابة في كاحل القدم تعرض لها في مباراة الانتاج الحربي الأخيرة مما تسبب في استبداله بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد مصدر بالفريق الأبيض أن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب تلك الإصابة.

وتعادل الزمالك في المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي، في مستهل حملته لخوض المؤجلات بعد انتهاء الكونفدرالية الإفريقية بتتويج الفريق الأبيض.