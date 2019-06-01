بعد توقف المباراة.. رئيس "الكاف" في أرضية ملعب رادس لإنقاذ نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نزل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لأرض ملعب رادس، الذي يحتضن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

الحكم ألغى هدف التعادل لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 59 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء تحولت برأسية إلى الشباك لكن تم إلغاء الهدف دون الاحتكام إلى تقنية الفيديو مرة أخرى.

وتوقف اللعب بعد الهدف الملغي بسبب اعتراضات لاعبي الوداد الذين طالبوا بالعودة إلى تقنية الفيديو وسط رفض صارم من الحكم بكاري جاساما، لكن الفريق المغربي رفض استكمال المباراة.

واستمر التوقف لينزل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أرض الملعب، وفي حضور رئيس الوداد المغربي ونظيره في نادي الترجي التونسي، لتنشب مشادة بين الأخيرين في حضور رئيس "كاف"، قبل أن يتم تدارك الأمر.