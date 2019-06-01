توقف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الـ "var"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توقفت مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، لمدة أكثر من 20 دقيقة ، خلال اللقاء الذي يحتضنه ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

وجاء توقف المباراة بين الترجي والوداد بعدما ألغى الحكم هدف التعادل لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 59 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء تحولت برأسية إلى الشباك لكن تم إلغاء الهدف دون الاحتكام إلى تقنية الفيديو مرة أخرى.

وعقب عدم احتساب الهدف، اعترض لاعبو الوداد على القرار وطالبوا حكم المباراة بكاري جاساما بإعادة مشاهدة اللعبة من خلال تقنية الفيديو لكنه رفض الأمر كونه قانونًا لا يجوز إعادة اللقبة بناء على طلب من أحد عناصر الفريقين.

وحاول بعض من جماهير الترجي اقتحام ملعب المباراة غير أن الأمن استطاع أن يسيطر على القلة من جماهير الترجي بعد النزول من المدرجات.