مدرب منتخب مصر لكرة اليد أفضل مدرب في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا-(أ ش أ):
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، اليوم الجمعة، المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني الحالي لفريق فاردار المقدوني، كأفضل مدرب في أوروبا لموسم (2018-2019)، وذلك بعد مساهمة جارسيا في قيادة فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
يشار إلى أن جارسيا هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، حيث تعاقد معه اتحاد كرة اليد المصري رسميا مطلع شهر مايو الجاري، خلفا لمواطنه ديفيد ديفيز، وذلك حتى مونديال 2021 الذي ستنظمه مصر.
ومن المنتظر أن يبدأ جارسيا مهمته مع منتخب مصر، عقب نهاية الموسم مع فاردار المقدوني.
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