مباشر.. نهائي الأبطال.. الترجي 1 - 0 الوداد.. فضيحة في رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انسحب فريق الوداد البيضاوي المغربي من استكمال مباراته أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "رادس".

المباراة شهدت أحداث مثيرة بداية من الدقيقة 59 عندما سجل وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي هدفًا لصالح فريقه إلا أن الحكم الجامبي باكاري جاساما ألغاه ليطالب الفريق الودادي باللجوء لتقنية الفيديو.

الصدمة الحقيقة وهو عدم قدرة الحكم الجامبي لاستخدام تقنية "VAR" بسبب تعطله، الأمر الذي أدى إلى احتجاج لاعبي الوداد لتتوقف المباراة أكثر من ساعة.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي بالمغرب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، في المقابل كانت تشر نتيجة الإياب إلى تقدم الترجي بهدف دون رد ليصبح المجموع (2-1) لصالح باب سويقة.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 21 شهدت أخطر فرص المباراة بعدما سدد سعد بقير كرة قوية على حدود منطقة الجزاء بعد استلامه كرة من أنيس البدري لكن تمر الكرة أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية.

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وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تمكن الدولي الجزائري يوسف البلايلي أن يسجل هدف الترجي الأول بعدما سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-0) لفريق "الدم والذهب".

وفي الدقيقة 51 طالب فريق الوداد الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالحه بعد عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء انتهت بتسديدة مرت إلى جوار القائم، لكن الحكم بكاري جاساما رفض العودة لتنقية الفيديو وأكد للاعبي الوداد أن الكرة لم تلمس يد المدافع.

ورفض حكم المباراة احتساب هدف لصالح الوداد المغربي في الدقيقة 59 بداعي التسلل ليحتج الفريق المغربي إلا أن الإعادة أوضحت خطأ الحكم.

وعقب إلغاء هدف الوداد تم إيقاف المباراة لاحتجاج لاعبي الوداد الأمر الذي أدى إلى شغب جماهيري من قبل فريق الترجي التونسي.

المباراة توقفت منذ الدقيقة 59 حتى وصولها للدقيقة 90 بسبب تعطل تقنية الـ"VAR" الأمر الذي احتجاج الفريق المغربي ليقرر حكم اللقاء إيقاف المباراة.

وبعد أكثر من ساعة كامة قام حكم المباراة الجامبي باكاري جاساما إعلان نهاية المباراة بعد قرار الفريق الودادي الانسحاب من المباراة احتجاجًا على حكم اللقاء.