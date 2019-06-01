الخطيب يشكل لجنة للتخطيط للكرة في الأهلي

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو. جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي. وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها الكابتن محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره. هذا وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة.

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