بوكيتينو: يجب أن نستمتع حتى نتمكن من كتابة التاريخ

أكد مدرب فريق توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الجمعة، وقبل يوم واحد من نهائي دوري الأبطال، أن فريقه يجب أن “يستمتع” ليتمكن من “كتابة التاريخ” وذلك في حال فوزه بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الرسمي: “يجب علينا أن نستمتع لأننا نرغب في كتابة التاريخ ونعلم جيداً أنه يجب أن نفوز غداً لنتمكن من ذلك”.

وطالب بوكيتينو لاعبي فريقه بالتفكير في أنفسهم فقط وفي المنافسة، وفي الوقت ذاته طالبهم بـ”احترام المنافس”، وهو ليفربول “الفريق الكبير” الذي كان أفضل فرق إنجلترا بجانب مانشستر سيتي، والذي استحق أيضاً الوصول إلى النهائي، كما أشاد أيضاً بمدرب “الريدز”، الألماني يورغن كلوب، الذي وصفه بأنه “رائع”.

وبالنسبة لمدرب “السبيرز”، يرى أن اختيار التشكيل الذي سيخوض به اللقاء هو أمر صعب للغاية، كما كان الحال في الدورين نصف النهائي وربع النهائي، وأكد أن اختيار الـ11 لاعباً هو أمر “مؤلم” بالنسبة له.

وسيكون هذا النهائي بهذه البطولة القارية هو الأول لتوتنهام في تاريخه، بينما يدخل ليفربول اللقاء وفي حوزته 5 بطولات لدوري الأبطال بعدما أضاع فرصة البطولة السادسة بعدما خسر العام الماضي أمام ريال مدريد في كييف.