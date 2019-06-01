الوداد ضد الترجي.. رئيس الاتحاد الأفريقي يتدخل لحل أزمة المباراة

نزل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى أرضية ملعب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد توقف المباراة بسبب اعتراضات لاعبي الوداد على بكاري جاساما حكم اللقاء.
وألغي بكاري جاساما حكم المباراة هدفًا لصالح الوداد في الدقيقة 58 بداعي التسلل، ليطالب لاعبي الوداد الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو لكنه رفض ذلك، الأمر الذي أدي لتوقف المباراة أكثر من 25 دقيقة.
توقف المباراة جعل رئيس الاتحاد الإفريقي ينزل إلى أرضية الملعب لاستكمال المباراة، لكن لا يزال لاعبو الوداد رافضين استكمال اللقاء بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرضه له.
الجدير بالذكر أن الترجي متقدمًا بهدف نظيف على الوداد سجله يوسف البلايلي في الشوط الأول قبل أن تتوقف المباراة.
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