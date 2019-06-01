عُطل في جهاز "الفار" يتسبب في أزمة لقاء الوداد والترجي

تسبب عطل في جهاز "الفار" الخاص بتقنية الفيديو، في أزمة خلال لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وسجل الوداد هدفًا لغاه الحكم بداعي التسلل وطلب منه لاعبو الوداد اللجوء لتقنية الفار إلا أن الحكم رفض، ومن هنا رفض الوداد استكمال اللقاء إلا بعد اللجوء للفيديو، قبل أن يكتشف طاقم الحكام وجود عطل في جهاز الفار.

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