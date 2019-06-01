عصام الشوالي يصدم التوانسة: هدف الوداد الملغي صحيح

اعترف عصام الشوالي المعلق التونسي، والذي يعلق على لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بصحة هدف الوداد الذي ألغاه الحكم. هدف الوداد الذي ألغاه الحكم. قال الشوالي أثناء التعليق على المباراة، إن هدف الوداد صحيح، والفريق المغربي تعرض للظلم بإلغاءه. وسجل صلاح الدين سعيدي لاعب الوداد هدف التعادل لفريقه، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ورفض اللجوء إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.

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