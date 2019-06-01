هدف الوداد يتسبب في توقف نهائي دوري أبطال إفريقيا

توقفت مباراة الترجي التونسي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب اعتراضات لاعبي الوداد على بكاري جاساما حكم المباراة.
وسجل صلاح الدين سعيدي هدفًا لصالح الوداد في الدقيقة 58 لكن بكاري جاساما حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، ليطالب لاعبو الوداد الحكم
الجدير بالذكر أن الترجي متقدمًا بهدف على الوداد سجله يوسف البلايلي في الشوط الأول.
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