طارق السعيد مديرًا فنيًا لسمنود بالقسم الثالث

استقر مجلس إدارة نادي سمنود علي تعيين طارق السعيد نجم بلدية المحلة الأسبق ، مديراً فنياً للفريق الأول الذي يشارك في دوري القسم الثالث. يشارك في دوري القسم الثالث. ويعاون السعيد جهاز فني مكون من خالد الإمام مدرباً عاماً وياسر إبراهيم مدرباً وأحمد قرني مدرباً لحراس المرمي وعبدالله الأشرم مديراً إدارياً وتولي السعيد تدريب عدداً من الأندية أبرزها الزعفران وصيد المحلة وسيدي سالم.

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