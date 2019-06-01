شاهد.. الترجي يسجل الهدف الأول أمام الوداد البيضاوي بنهائي إفريقيا

تقدم فريق الترجي التونسي على نظيره الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام بينهما، على ملعب رادس، ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. بينهما، على ملعب رادس، ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وسجل يوسف البلايلي الهدف الأول لصالح الترجي في الدقيقة 42 قبل نهاية أحداث الشوط الأول من تسدية صاروخية من داخل منطقة الجزاء. شاهد الهدف :

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