مدرب ليفربول يؤكد قدرة فريقه على التتويج بأبطال أوروبا



قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الجمعة، إن فريقه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.



جاءت تصريحات كلوب قبل مباراة ليفربول أمام توتنهام، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي مؤتمر صحفي، أكد كلوب، "نحن فريق مختلف تمامًا عن العام الماضي، وقادرون على التتويج بلقب دوري الأبطال".



وأضاف "إذا اعتقدتُ أن توتنهام لديه أفضلية فسوف أكون مجنونًا، نحن لا نفكر في الأمر، إنه يتعلق بالعمل من أجل خلق أفضلية غدًا، سيقول الناس إننا الأفضل".



وأوضح كلوب، "حتى الآن لم أكن محظوظًا في مسيرتي المهنية، يجب أن أكون حامل الرقم القياسي العالمي للفوز في نصف النهائي، لكن إذا كتبت كتابًا حول هذا الموضوع، على الأرجح لن يشتريه أحد، لذا فإنني أحلم بانتزاع أول ألقابي في أبطال أوروبا".



وتابع المدرب الألماني تصريحاته بالقول "منذ 2012، باستثناء 2017، كنت أصل كل عام مع فريقي إلى نهائي أبطال أوروبا، نريد الفوز بكل ما نملك، لم يحدث ذلك في الماضي، ولكن بالنسبة لي كنت دائمًا آخذ الأشياء الجيدة، وآخذ الثقة في نفسي".



واختتم كلوب، تصريحاته بالقول "إنه نهائي حقيقي ويتعين على كلا الفريقين الآن التعامل مع هذا الأمر، سيكون ذلك صعبًا وساخنًا".



ويسعى ليفربول للتتويج بلقب أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.



المصدر: الاناضول

