رياضة | برشلونة ينفي تعاقد فالنسيا مع نجمه المتألق

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نفى مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، حدوث أي إجراءات أو مفاوضات مع نادي فالنسيا، من أجل التعاقد مع الحارس الهولندي ياسبر سيلسن.

وأفادت التقارير الكتالونية، أنه في المستايا أيضا، لا يفكرون في دفع 30 مليون يورو، وهو الحد الأدنى الذي يطلبه النادي الكاتالوني للتخلي عن الحارس الهولندي.

الجدير بالذكر أن تقارير "ديبورتيس كوبي فالنسيا" قد أعلنت أن سيلسن هو أولوية بالنسبة لفالنسيا، خاصة أن الهولندي سعيد بإمكانية الوصول إلى المستايا، وفالنسيا بدأ بالفعل المفاوضات مع البارسا.