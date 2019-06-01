رياضة | خبير تحكيمي يكشف لـ"الخليج 365" السبب في عدم رجوع جاساما لـ "VAR" ويوضح الموقف فى حال انسحاب الوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي يكشف لـ"الخليج 365" السبب في عدم رجوع جاساما لـ "VAR" ويوضح الموقف فى حال انسحاب الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحكم الدولي المصري، ياسر عبدالرؤوف أن الوداد المغربي، له هدف صحيح تم إلغاؤه من قبل الحكم بكاري جاساما، والذى يدير حاليا مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي والمقامة على ملعب رادس بتونس.

وأشار عبد الرؤوف فى تصريحات خاصة ل "الفحر الرياضي" إلى أن الحكم الجامبي بكاري جاساما وضع نفسه فى أزمة كبيرة بسبب عدم الرجوع للڤار، وقام بإستئناف اللعب عقب إحراز الوداد هدف وتم إلغاؤه بداعي التسلل، مؤكداً أن الحكم لا يستطيع العودة فى قراره بعد إستئناف اللعب.

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كما أشار أيضا الحكم الدولى المصري، إلى أن من الممكن أن يكون هناك عُطل فى الڤار، أدي لعدم رجوع الحكم له بعد إحتساب الحكم.

ورد الحكم المصري للفكر الرياضي، عن ماذا سيحدث فى حال إنسحاب الوداد من الملعب وعدم استكمال المباراة، قائلاً :" بالطبع وقتها لن يكون هناك تتويج ولا تسليم للكأس بسبب عدم وجود نتيجة للقاء وأن لابد أن تعود للجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي من أجل إصدار القرار.