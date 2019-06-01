رياضة | عاجل.. بي إن سبورت تفجر مفاجأة مدوية عن تقنية الفيديو في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بي إن سبورت تفجر مفاجأة مدوية عن تقنية الفيديو في نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة بي إن سبورت، عن مفاجأة مدوية بشأن تقنية الفيديو في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

وذكر الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورت أن تقنية الفيديو معطلة والفريقان يعلمان هذا قبل اللقاء.

قام الحكم الجامبي باكاري جاساما بإثارة الجدل في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المقامة حاليا على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي ورفض العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي.

ويرفض لاعبو الوداد حاليا استكمال النهائي الإفريقي اعتراضا على موقف الحكم الجامبي المثير للجدل.

