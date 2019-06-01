رياضة | معدل مشاركات خرافي لـ"ميسي" مع برشلونة والأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معدل مشاركات خرافي لـ"ميسي" مع برشلونة والأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد لعب بمعدل 60 مباراة في كل موسم في آخر 6 مواسم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه في المواسم الست الأخيرة، لعب ميسي 355 مباراة، منها 47 مع منتخب الارجنتين، بمعدل 59.1 مباراة في الموسم الواحد.

الجدير بالذكر أنه اذا وصلت الارجنتين إلى نهائي كوبا هذا الصيف، سيلعب ميسي 361 مباراة، اي يصل المعدل إلى 60 مباراة في الموسم.