رياضة | عاجل.. فضيحة كروية في ملعب رادس ولاعبو الوداد يرفضون استكمال النهائي الإفريقي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فضيحة كروية في ملعب رادس ولاعبو الوداد يرفضون استكمال النهائي الإفريقي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الحكم الجامبي باكاري جاساما بإثارة الجدل في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المقامة حاليا على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي ورفض العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي.

ويرفض لاعبو الوداد حاليا استكمال النهائي الإفريقي اعتراضا على موقف الحكم الجامبي المثير للجدل.