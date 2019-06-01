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رياضة | مودريتش: نفتقد للاعب الأفضل في العالم

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أعترف النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق الإسباني، بأن الملكي يفتقد لخدمات البرتغالي ، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في العالم.

وقال مودريتش في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الكويتية: "كريستيانو رونالدو؟ بالطبع هو الأفضل، أنا أفتقده، وريال مدريد يفتقده.. أراد تحدياً جديداً لذلك رحل ولكنني أتمنى له الأفضل دائماً، وبالتأكيد نحن نفتقده".

وكان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس في صيف العام الماضي مقابل نحو 110 مليون يورو، ولم يقم ريال مدريد بتعويض غيابه بالتعاقد مع مهاجم بارز.

وودع ريال مدريد بطولة  من الدور ثمن النهائي، كما أقصي من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد ، وخرج من سباق منذ شهر مارس.

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