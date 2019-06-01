رياضة | السميري يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السميري يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه خالد السميري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رسالة لجمهور فريقه، عقب تجديد تعاقده مع العميد.

ونشر السميري عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "الحمدلله على تجديد عقدي واستمراري ضمن كتيبة النمور، شكراً لرئيس النادي لؤي هشام ناظر، ونائبه حمد الصنيع".

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واختتم تغريدته برسالة للجماهير :"بإذن الله أعمل مع زملائي على إسعادكم بالإنتصارات، والقادم أفضل".