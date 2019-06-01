رياضة | ماني يكشف تفاصيل مفاوضاته مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يكشف تفاصيل مفاوضاته مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الانجليزي، أنه كان قريباً للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في فترة تواجد المدرب الهولندي للشياطين فان خال.

وقال ساديو، في تصريحات صحفية اليوم: "لقد كنت حقاً قريب جداً من الانضمام لنادي مانشستر يونايتد، وذهبت إلى هناك وقد تحدثت مع المدرب السابق لهم فان خال".

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وأشار ماني في تصريحاته، أنه حوّل وجهته إلى ليفربول بعدما تلقى اتصالاً من يورجن كلوب في نفس الأسبوع الذي جرت فيه مفاوضات مانشستر يونايتد.

والجدير بالذكر أن ماني قد انضم إلى نادي ليفربول في يونيو 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني في عقد مدته خمس سنوات.