رياضة | الكشف عن سبب تناقضات راموس حول العرض الصيني

ومن المقرر أن يتوجه قائد ريال مدريد الآن إلى معسكر المنتخب الإسباني مع كامل تركيزه معهم، على الرغم من عدم تمكنه من اللعب منذ شهرين، ثم سيتوجه للإحتفال بزفافه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإنه سيعود راموس إلى العمل تحت قيادة زيدان في يوليو بدون أي شك في ذلك، هناك شئ لم يكن واضحا في المؤتمر الصحفي للقائد يوم أمس، وهو حقيقة العرض المقدم من الصين.

راموس دخل في تناقضات حول قيمة العرض، ولم ينته من شرح ما إذا كان فلورنتينو بيريز قد كذب يوم الاثنين الماضي عندما أكد في مقابلة له أن راموس طلب منه الخروج مجانا.