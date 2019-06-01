رياضة | أهم أخبار الاتحاد السعودي يوم الجمعة 31-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الاتحاد السعودي يوم الجمعة 31-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي بعض الأحداث الرياضية الهامة، يوم الجمعة، أبرزها تجديد عقد السميري.

ويعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار الاتحاد السعودي يوم الجمعة 31-5-2019:

الاتحاد يجدد عقد السميري

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، اليوم، عن تجديد عقد خالد السميري حتى عام 2023.

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ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها: "تجديد عقد اللاعب خالد السميري".

وأضاف : "أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر عن تجديد عقد اللاعب خالد السميري حتى 2023، وتمت مراسم التوقيع بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب".

السميري يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

وجه خالد السميري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رسالة لجمهور فريقه، عقب تجديد تعاقده مع العميد.

ونشر السميري عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "الحمدلله على تجديد عقدي واستمراري ضمن كتيبة النمور، شكراً لرئيس النادي لؤي هشام ناظر، ونائبه حمد الصنيع".

واختتم تغريدته برسالة للجماهير :"بإذن الله اعمل مع زملائي على إسعادكم بالإنتصارات، والقادم أفضل".