رياضة | بوجبا وإيركسن.. أيهما ينضم لريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا وإيركسن.. أيهما ينضم لريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمثل إحدى أولويات نادي ريال مدريد الإسباني، باستقطاب لاعب خط وسط أو اثنين، بفضل استمرارية كروس وعلى الأرجح أيضًا كاسيميرو ومودريتش، ولن يستمر سيبايوس ولا يورينتي، لذلك هناك حاجة لرفع مستوى التنافس داخل الفريق.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وإيركسين لاعب توتنهام هوتسبير، هما الأكثر اهتمامًا من الفريق الملكي، وكان بوجبا هو أول من ظهر على الساحة، فهو طموح قديم لـ زيدان وعندما عاد لتدريب الفريق الملكي أولى أهدافه كانت جلب بوغبا والذي بدوره تلقى إشارات إيجابية من اللاعب الفرنسي.

ولكن من الصعب خروج بوجبا من مانشستر يونايتد ودون نسيان وكيل أعماله مينو رايولا، فعامله أقوى من بوجبا، واللاعب الفرنسي لا يريد الاستمرار مع مانشستر يونايتد بعد الموسم السيء.

الهدف الثاني هو إيركسن، والذي بدوره سيكون من أبطال رواية الواندا ميتروبوليتانو وسينتهي عقده بعد عام، الظروف تشير إلى خروج محتمل من لندن، حيث لن يكون إلى ليفي سوى التفاوض حول تجديد عقده وإذا ما رفض إيركسن ذلك فسيضطر لبيعه.

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زيدان دائمًا ما كان يريد بوجبا، وهذا لا يعني بأنه ليس هناك اهتمام بـ إيركسين، فالإدارة لن تستسلم أيضًا في قضية الدنماركي، سيتم تحليل الوضع مرة أخرى في الأيام المقبلة، إذا كان كل شيء مناسب لبدء المفاوضات مع ليفي رئيس توتنهام.

الفرق الاقتصادي بين صفقتي بوجبا وإيركسين قد تصل إلى أكثر من 50 مليون يورو، فاللاعب الفرنسي لن ينتقل بأقل من 140 مليون يورو بعد أن تعاقد معه مانشستر يونايتد بـ114 مليون يورو، بينما إيركسين مع قرب انتهاء عقده قد لا يتجاوز سعره 60 مليون يورو.

هدف ثالث يدخل ضمن الاهتمام وهو فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي، فقد استحوذ اللاعب الهولندي على أعين الجميع بعد المستوى الذي قدمه ضد الفريق الملكي وأيضًا ضد يوفنتوس وتوتنهام.

ومع ذلك فإن باريس سان جيرمان هو أول من سأل عن وضع اللاعب، ولكن قادة الفريق الملكي في انتظار ما قد يحدث لخطف اللاعب الشاب.